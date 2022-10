Speciale energia: Andorra, Endesa vincitrice provvisoria gara per collegamento di 953 megawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, società del gruppo Enel, è stata la vincitrice provvisoria di una gara d'appalto del governo di Andorra, ottenendo il diritto di collegamento di 953 megawatt e l'opzione per giungere a 1,2 gigawatt. Secondo quanto riferito in un comunicato, il progetto presentato da Endesa è particolarmente innovativo in quanto propone l'ibridazione di progetti solari ed eolici rinnovabili, lo stoccaggio di energia e lo sviluppo di progetti di idrogeno verde per decarbonizzare le industrie della zona. Questo sviluppo industriale va di pari passo con un piano sociale che mira a durare nel tempo, con la creazione di oltre 3.500 posti di lavoro durante la costruzione dei progetti, generando 300 posti di lavoro permanenti diretti nella zona per il funzionamento di queste strutture. Endesa prevede di investire più di 1,2 miliardi di euro in questo progetto destinati alla costruzione di 5 impianti solari ed eolici in un sistema di ibridazione supportato da un sistema di accumulo a batterie che consentirà di sfruttare al meglio la produzione rinnovabile. Sarà installato, inoltre, un elettrolizzatore per gestire le eccedenze per la produzione di idrogeno verde. A questo proposito, Endesa sta collaborando con aziende locali per la produzione di componenti della catena di valore delle rinnovabili a idrogeno. (Spm)