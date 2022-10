Ambiente: Legambiente, futuro Governo e le Regioni mettano la qualità dell'aria tra le priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'entrata in carica del nuovo Parlamento coincide quest'anno con l'avvio della stagione "calda" per la qualità dell'aria in pianura padana. Secondo i dati di Legambiente del 2021 sullo smog in città, i livelli di sostanze inquinanti misurati nei capoluoghi del Nord Italia hanno superato decisamente i valori consigliati dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, esponendo residenti e lavoratori a condizioni ambientali dannose per la loro salute. Lo comunica in una nota Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia congiuntamente ai presidenti dei comitati regionali di Legambiente dell'area padana, sottolineando che "è fondamentale che le risorse pubbliche a disposizione vengano indirizzate verso le azioni più efficaci per ridurre l'inquinamento atmosferico, che devono riguardare traffico, riscaldamento e settore agricolo, che gli studi confermato essere molto impattante sulla qualità dell'aria. Anche i fondi destinati al comparto delle infrastrutture di collegamento non possono essere sprecati per finanziare progetti vecchi e nuovi di autostrade, che sono causa di aumento delle emissioni: trasporto pubblico e infrastrutture ferroviarie devono essere al centro della strategia di investimenti delle Regioni sul trasporto". Legambiente e in particolare i comitati regionali del bacino padano, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, ribadiscono la necessità di un'azione trasversale a scala nazionale e regionale perché "l'accordo per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" preveda azioni concrete per mantenere bassi i livelli di sostanze inquinanti nel corso della stagione invernale, a partire dal settore agricolo, il primo responsabile dell'inquinamento da polveri secondo l'ultima analisi effettuata dalle agenzie Arpa, fino al settore trasporti e riscaldamento domestico. (segue) (Com)