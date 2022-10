Ambiente: Legambiente, futuro Governo e le Regioni mettano la qualità dell'aria tra le priorità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'aggiornamento delle linee guida da parte dell'Oms e la prossima emanazione di una nuova direttiva europea sulla qualità dell'aria devono essere uno sprone per i decisori politici italiani – dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – non si dovranno chiedere deroghe all'Unione Europea, ma occorrerà dimostrare di saper spendere in modo saggio le risorse europee per favorire una vera transizione ecologica. Oltre alle proposte che riguardano la mobilità su scala urbana che chiediamo da tempo, riteniamo infatti necessaria un'azione trasversale e coordinata, per consentire all'accordo per la qualità dell'aria del bacino padano di arrivare a risultati concreti riducendo il più presto possibile il livello di inquinamento atmosferico, ogni anno responsabile di oltre 350 mila morti nell'intera Unione Europea, di cui 50 mila solo in Italia". "Questo inverno la vera incognita sarà l'utilizzo di impianti a biomasse, – conclude Meggetto – che potrebbero venire utilizzati di più, dove presenti, in sostituzione di quelli a metano. Un danno per l'aria che Regione Lombardia deve prevenire, evitando di ricorrere a deroghe, surrettiziamente giustificate come misure contro la povertà energetica. La povertà energetica si combatte aiutando economicamente le famiglie in difficoltà, non dicendo loro di arrangiarsi con la stufa a legna". (Com)