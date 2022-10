Sud: Jannotti Pecci (Industriali Napoli), manca ambiente congeniale alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crescita dell'azienda è la missione di qualunque imprenditore, ma purtroppo al Sud non esiste un ambiente congeniale allo sviluppo delle imprese. Il problema sono gli assetti istituzionali e la burocrazia". E' quanto ha affermato il presidente dell'Unione Industriali di Napoli Costanzo Jannotti Pecci a margine del convegno sul "Mezzogiorno per lo sviluppo dell'Italia: il ruolo delle banche e delle imprese". "Il problema è strutturale. Quando al nord o al centro un imprenditore si insedia in un'area di sviluppo industriale - ha spiegato - già trova energia, acqua, metano, strade e fognature. Qui le cosiddette aree di sviluppo sono allocate in zone abbandonate a sé stesse, con infrastrutture servizi mal funzionanti. Questo spiega perchè tanti imprenditori meridionali abbiano preferito investire al Nord o all'estero, continuando ad avere al Sud il centro decisionale, ma altrove i propri impianti produttivi". (Ren)