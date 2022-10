© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Concorso di colpa. Condotta incauta. Così una sentenza del tribunale di L'Aquila nei confronti di alcune vittime del sisma nel 2009. Chi affronta un terremoto non può mai essere colpevole di morire. Immaginate la paura in quegli attimi", sottolinea su Twitter il deputato e coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani. "Mi auguro che la sentenza cambi in appello", conclude. (Rin)