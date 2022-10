Colombia: ministro Esteri a New York per promuovere "piano totale di pace" del presidente Petro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Colombia, Alvaro Leyva Duran, si trova a New York per promuovere presso interlocutori internazionali il piano di "pace totale" promosso dal presidente, Gustavo Petro. Il titolare della diplomazia colombiana sostenuto bilaterali con i rappresentanti permanenti presso le Nazioni Unite di Regno Unito, Irlanda, Ghana, Kenya, San Vicente e Granadine, Francia e Messico. Leyva ha inoltre incontrato Michael Moussa Adamo, ministro degli Esteri del Gabon, Paese che esercita la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza (Cds) delle Nazioni Unite. Ed è proprio ai quindici membri del Cds che Leyva si rivolgerà domani per presentare il rapporto trimestrale sull'applicazione dell'Accordo finale in Colombia. Il primo passo del piano integrale di pace voluto dal presidente è la discussione in Parlamento del disegno di legge che stabilisce la pace come politica dello Stato. (segue) (Mec)