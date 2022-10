Colombia: ministro Esteri a New York per promuovere "piano totale di pace" del presidente Petro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delegazioni del governo della Colombia e dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln) riunite in Venezuela hanno annunciato lo scorso 4 ottobre la ripresa del dialogo per un possibile accordo di pace. Le parti, si legge in un documento in tre punti, reinsediano le rispettive delegazioni negoziali per avviare, dalla metà di novembre, un dialogo che riparta dall'agenda del 20 marzo 2016, il documento che portò alla firma degli accordi con le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). L'annuncio è stato dato dal centro culturale La Casona Aquiles Nazoa, già palazzo presidenziale di Caracas. Presenti Ivan Cépeda, senatore del partito di sinistra Patto storico, l'alto commissario per la Pace in Colombia, Danilo Rueda e monsignor Fabio Henao, in rappresentazione della Chiesa cattolica. (segue) (Mec)