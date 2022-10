Hong Kong: Covid, segnalati oggi cinque contagi da sotto-variante Xbb (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fermo restando l'obbligo di accettare un test dell'antigene prima della partenza e un test molecolare dopo l'arrivo, i viaggiatori internazionali non sono più tenuti ad osservare la quarantena obbligatoria negli hotel, sostituita con tre giorni di auto-sorveglianza presso una struttura di propria scelta. Le modifiche sono state disposte dopo crescenti pressioni da parte di residenti, dirigenti d'azienda e consiglieri dell'amministrazione, preoccupati dall'impatto del virus sull'economia. Secondo quanto riferito dal segretario alle Finanze, Paul Chan, Hong Kong potrebbe infatti chiudere l'anno in piena recessione e con un aumento del deficit fiscale stimato in 12,7 miliardi di dollari, il doppio delle previsioni iniziali. (Cip)