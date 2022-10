Fvg: Università Trieste, finanziamento Ue da 2 milioni di euro per ricerca su cellule sintetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Università di Trieste si è aggiudicata un Starting Grant da oltre due milioni di euro per il progetto “Protomat” del ricercatore Pierangelo Gobbo, che punta a sviluppare le prime cellule completamente sintetiche. Conferito dallo European Research Council (Erc), è il primo finanziamento di questo tipo assegnato all’ateneo giuliano nell’ambito di Horizon Europe. Dopo una carriera e una serie di riconoscimenti internazionali – dalla medaglia d’oro del governatore generale del Canada nel 2016 alla medaglia Ciamician per la Chimica Organica nel 2021 - Gobbo ha scelto di rientrare in Italia, all’Università di Trieste, per sviluppare in cinque anni le prime cellule completamente sintetiche in grado di integrarsi con le cellule viventi. Queste “protocellule” sono in grado di auto-assemblarsi in materiali protocellulari, che mimano le proprietà dei tessuti viventi e sono in grado di integrarsi e interagire sia chimicamente sia meccanicamente con le cellule viventi. Il progetto Protomat potrebbe, quindi, aprire una nuova linea di ricerca in biologia sintetica e trovare applicazione nell’ingegneria dei tessuti e nella medicina rigenerativa. (segue) (Frt)