Fvg: Università Trieste, finanziamento Ue da 2 milioni di euro per ricerca su cellule sintetiche (2)

- Un’opportunità “unica e irripetibile” per Gobbo. “Sono orgoglioso di portare la mia linea di ricerca in Italia e in particolare a Trieste, dove sono certo che troverà un terreno fertile grazie al suo ricco panorama di ricerca scientifica riconosciuta a livello internazionale”. “L’Erc Starting Grant è uno schema di finanziamenti estremamente competitivo con una percentuale di successo di appena il 10 per cento”, sottolinea il rettore dell’ateneo giuliano, Roberto di Lenarda. “Nel 2021 sono state presentate 4.066 proposte progettuali di cui 397 finanziate a livello europeo, di cui appena 28 in Italia. Siamo fieri di accogliere e fornire tutto il supporto scientifico necessario allo sviluppo di un progetto così importante”. (Frt)