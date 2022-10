Sud: Angelini (Banca d'Italia), politiche pubbliche colmino ritardi. Pnrr opportunità per avviare percorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sviluppo del Mezzogiorno è ostacolato dalla debolezza del tessuto produttivo e da un contesto caratterizzato da ritardi infrastrutturali, da bassa qualità dei servizi pubblici e da una diffusa presenza criminale, fattori che a loro volta frenano l'iniziativa economica e incidono profondamente sulla qualità della vita dei cittadini". Lo ha affermato Paolo Angelini, vicedirettore generale della Banca d'Italia, intervenendo al Convegno sul 'Mezzogiorno per lo sviluppo dell'Italia: il ruolo delle banche e delle imprese' organizzato dall'Unione Industriali di Napoli presso la sede di Piazza dei Martiri. "Il ritardo nello sviluppo finanziario delle regioni meridionali - ha proseguito Angelini - non è che un riflesso di questa doppia fragilità: solo rafforzando le imprese e migliorando il contesto in cui operano si potrà agevolare l'accesso al credito e ad altre forme di finanziamento. Le politiche pubbliche hanno il compito prioritario di colmare i ritardi nei loro più diretti ambiti di competenza: investimenti in infrastrutture e produzione di servizi pubblici". "Il successo di queste politiche permetterebbe di cogliere le nuove opportunità di sviluppo derivanti dalle profonde trasformazioni in atto, a partire dalla transizione verde. Oggi occorre quindi soprattutto sfruttare l'opportunità offerta dal Pnrr anche come occasione per avviare un percorso, necessariamente di lungo periodo, per il progressivo miglioramento delle sue infrastrutture e dell'azione pubblica, a partire dall'ordinaria amministrazione. Come per il resto del Paese, se si saprà incidere sui numerosi fattori che frenano lo sviluppo economico sarà possibile interrompere le tendenze negative del passato", ha concluso Angelini.(Ren)