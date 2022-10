Pakistan: primo ministro Sharif in Kazakhstan per conferenza Cica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, è giunto ad Astana, in Kazakhstan, per partecipare oggi e domani al sesto vertice della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica), accompagnato da alcuni esponenti e funzionari del suo governo; tra loro il ministro della Difesa, Khawaja Asif, la ministra dell’Informazione, Marriyum Aurangzeb, e il sottosegretario per il Petrolio, Musadik Malik. Il premier pachistano parlerà domani nella riunione plenaria. Un comunicato del suo ufficio anticipa che sottolineerà l’importanza del forum, di cui il Pakistan è uno dei fondatori, per la comprensione reciproca tra i Paesi asiatici e la collaborazione per affrontare le sfide comuni. In particolare, Sharif evidenzierà la rilevanza che Islamabad attribuisce alla cooperazione economica e alla promozione della connettività. Il leader, inoltre, esporrà il punto di vista del Pakistan su alcune questioni regionali e globali. A margine avrà colloqui bilaterali.(Inn)