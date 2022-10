Milano: alla Sormani la mostra "Naufraghi in un mare di neve", a 80 anni dalla spedizione dell'Armir in Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Comune di Milano prosegue nella sua missione di conservazione della memoria storica, raccogliendo e mantenendo vivi i fatti, le testimonianze e gli eventi che hanno contribuito a formare, nel bene o nel male, l'identità e la storia, non solo di Milano ma di tutto il Paese – dichiara l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi –. In questo caso lo fa con una preziosa mostra documentaria che, attraverso dipinti, disegni, lettere e scritti, realizzati da artisti e scrittori a diverso titolo protagonisti di quella pagina tragica della storia, riporta alla luce gli orrori di quella guerra, ma racconta anche il clima sociale e culturale che ha accompagnato questa missione, allargando lo sguardo dalle trincee italiane in Russia ai giornali che uscivano in Italia, dalle testimonianze dirette alle vignette satiriche che 'accompagnavano' da lontano la spedizione. Un impegno culturale, quello della memoria, al quale non possiamo e non vogliamo rinunciare". Il percorso di visita è suddiviso in quattro sezioni: La Sezione 1 presenta il tema della mostra dal punto di vista della storia, la Sezione 2 presenta il tema della mostra dal punto di vista dei corrispondenti pittori di guerra. La Sezione 3 presenta il tema della mostra dal punto di vista degli scrittori, letteratura e memorialistica. Infine la Sezione 4 presenta il tema della mostra dal punto di vista delle macchine da presa al fronte, cinema e documentari. (Com)