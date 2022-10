Sociale: Gualtieri, partiamo dai diritti dei più fragili come insegnava Di Liegro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Don Luigi Di Liegro, fondatore e direttore della Caritas romana, insegnava che bisogna partire "dai diritti dei più fragili e dei più deboli per modernizzare la città". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervenendo al convegno in Campidoglio dedicato a don Luigi Di Liegro, a 25 anni dalla sua scomparsa. "E' stato una persona straordinaria per la città, il Paese e l'umanità. Una testimonianza profetica, di capacità di decifrare e leggere l'uomo, la presenza di Dio e il futuro nel presente delle persone, come richiamo al senso di responsabilità delle persone e dei cittadini - ha ricordato il sindaco -. Di Liegro diceva che se non partiamo dai più fragili, anche i progetti più grandi falliranno. Per questo noi, che abbiamo grandi opportunità di innovazione per rigenerare la nostra città con il Pnrr e Expo, non riusciremo a coglierle se non partiremo dai diritti dei più fragili e dei più deboli. La città rimarrebbe più lacerata e ingiusta e non si riuscirebbe a modernizzarla. Noi stiamo cercando nelle nostre politiche di essere coerenti con questa visione, ma sappiamo - ha sottolineato il sindaco - che se dobbiamo fare di più, non potremo mai fare da soli, senza una rete di coprogettazione e attivazione che esprima le capacità sociali e civili di questa città di cui il lascito di Di Liegro fa parte, rappresentando per noi e per i romani una risorsa importantissima", ha concluso.(Rer)