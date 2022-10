Serbia: ministra Energia, nuovo governo decida su imposizioni delle sanzioni alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia deve decidere sull'imposizione delle sanzioni alla Russia, subito dopo la formazione del nuovo governo. Lo ha detto la ministra dell'Energia serba, Zorana Mihajlovic, ripresa dalla radiotelevisione "Rts". Mihajlovic ha affermato che lo Stato "dovrebbe attendere la formazione del nuovo governo e prendere una decisione sulle sanzioni alla Russia. Penso che come Paese dobbiamo assolutamente decidere e definire chiaramente la nostra posizione, perché queste cose sono andate oltre il normale comportamento", ha aggiunto. La ministra dell'Energia ha quindi affermato che la Serbia è pronta "per quanto può" riguardo al gas, ma ha sottolineato che, a suo avviso, "è in corso una guerra mondiale dell'energia". "Siamo pronti per quanto possiamo, i magazzini sono pieni. Se il gas non ci arrivasse per una questione di sabotaggio o malfunzionamento, attiveremmo i piani di crisi per la sostituzione con il petrolio combustibile. Abbiamo energia sufficiente per tutte le centrali termiche", ha affermato. Mihajlovic infine, alla domanda sul prezzo del riscaldamento durante la prossima stagione invernale, ha affermato che la decisione in merito viene presa dai governi locali, ma che la raccomandazione del ministero è di "non aumentare i prezzi del riscaldamento".(Seb)