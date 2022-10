Roma: servizi pubblici, 87 per cento cittadini soddisfatti, in aumento dal 2007 a oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumenta la fascia dei romani che si dice soddisfatta o abbastanza soddisfatta della qualità dei servizi pubblici erogati dal Comune di Roma. A oggi un 87 per cento di residenti - in aumento rispetto al 2007 - in linea di massima esprime soddisfazione. È quanto emerge dall'indagine condotta dall'Agenzia capitolina per il controllo della qualità dei servizi pubblici (Acos) che fotografa l'andamento degli stessi su base annuale, dal 2007 al 2022. Nella rilevazione di aprile del 2022, sulla base della media dei voti espressi dai romani, risulta un 59 per cento si dice "abbastanza soddisfatto" e un 28 per cento "molto soddisfatto", per un totale di un 87 per cento di residenti - in aumento rispetto al 2007 - che in linea di massima esprime soddisfazione. (Rer)