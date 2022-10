Trasporti: Giana (Atm) nel medio periodo calo passeggeri del 15 per cento, non riusciamo a ipotizzare budget per 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi siamo a un calo generale del 25 per cento di passeggeri, ci sarà un recupero nei prossimi mesi, ma sulla rete di Milano un -15 per cento sarà fisiologico nel medio periodo". Lo ha detto questa mattina l'ad di Atm Arrigo Giana, durante il suo intervento alla conferenza di apertura della "Next Mobility Exhibition", in corso a Rho FieraMilano. "Oggi affrontiamo la crisi energetica in un settore che è a marginalità bassissima e questo genera perdite", ha proseguito Giana sottolineando che "il settore non è più in grado di sostenersi e deve essere ripensato". "Abbiamo un sacco di soldi, non sufficienti, ma tanti, per fare investimenti: migliorare la qualità del servizio o incrementare l'offerta, ma la struttura dei costi e dei ricavi non regge l'operatività futura. Noi oggi come azienda non riusciamo a ipotizzare un budget per il 2023", ha concluso Giana. (Rem)