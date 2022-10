Trasporto aereo: Wizz air annuncia nuovo collegamento tra Bari e Tel Aviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Wizz Air quest’oggi ha annunciato una nuova importante espansione del suo network con 2 nuove rotte in partenza dall’Italia per Israele che nei prossimi mesi coinvolgeranno gli aeroporti di Bari e Roma Fiumicino. Nuove opportunità di viaggio a bassissimo costo - si legge in una nota - per tutti i passeggeri in partenza dall’Aeroporto di Bari che desiderano raggiungere la bellissima metropoli israeliana, meta turistica tra le più visitate e apprezzate. La nuova rotta che collegherà a cadenza bisettimanale l’aeroporto di Bari a Tel Aviv, rappresenta un’importante aggiunta al già ricco portfolio di destinazioni offerto da Wizz Air. I biglietti sono già acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ a partire da 39.99 euro I piani di crescita della compagnia aerea coinvolgeranno anche l’aeroporto di Roma Fiumicino da cui, a partire da dicembre e per tutta la stagione invernale, sarà attivo il collegamento con l’aeroporto di Eilat, nonché l’aeroporto di Catania dove la frequenza di collegamento con l’aeroporto di Tel Aviv passerà da 2 a 3 volte la settimana. Con l’occasione, Wizz Air annuncia anche l’inaugurazione della nuova stazione di Eilat - Ramon, la seconda in Israele, che rafforzerà ulteriormente la presenza del vettore aereo sul territorio, dando impulso al turismo di questo vivace centro balneare all’estremo sud di Israele. Collocata sulle rive del Mar Rosso, Eilat è una meta turistica in ascesa e sempre più apprezzata dai passeggeri più giovani e dalle famiglie, capace di soddisfare non solo le esigenze degli appassionati di sport acquatici e non, ma anche dei passeggeri alla ricerca di un po’ di relax da assaporare sulle sue spiagge bianchissime. (segue) (Rin)