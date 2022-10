Trasporto aereo: Wizz air annuncia nuovo collegamento tra Bari e Tel Aviv (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'annunciata ripresa del collegamento con Tel Aviv suggella una stagione straordinaria per l'aeroporto di Bari e per tutta la rete aeroportuale pugliese - ha dichiarato Antonio Maria Vasile presidente di Aeroporti di Puglia. “Una stagione all'insegna della crescita costante del traffico passeggeri e del consolidamento e ampliamento del network di destinazioni, con particolare attenzione ai mercati a forte potenziale di crescita, che ha fatto sì che migliorassero ulteriormente i già eccellenti risultati del 2019. Tutto ciò si è realizzato perché, con convinzione e tenacia, anche durante la pandemia, Aeroporti di Puglia ha intensificato i contatti e reso ancora più stringenti gli accordi commerciali con i vettori presenti in Puglia affinché i nostri scali, primi in Italia e forse in Europa, fossero tra i più lesti a cogliere le opportunità della ripresa. Una scelta quanto mai vincente - ha aggiunto - resa possibile dalla vicinanza e dal sostegno dell'azionista Regione Puglia che ha condiviso una strategia di cui oggi possiamo apprezzare i positivi effetti. I solidi legami con Israele e la risposta forte ricevuta da questo mercato, testata anche in occasione di missioni istituzionali, ci danno un'ulteriore spinta a insistere in questa direzione per creare nuove opportunità per le nostre imprese, in un quadro più generale di diritto alla mobilità per i pugliesi". “Ancora una volta siamo entusiasti di poter annunciare nuove ed entusiasmanti integrazioni alla nostra offerta dall’Italia - ha spiegato Paulina Gosk, corporate communication manager di Wizz Air - che sono anche strettamente collegate a un altro importante traguardo per la compagnia aerea, come l’apertura della nuova stazione di Eilat - Ramon. Non vediamo l’ora di portare i nostri passeggeri in una destinazione ricca di attrazioni, panorami spettacolari, siti storici e alcuni dei luoghi più sacri della terra.” (Rin)