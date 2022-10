Energia: Regno Unito, governo pensa a tetto su ricavi produttori da fonti rinnovabili e nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico potrebbe introdurre un tetto ai ricavi dei produttori di energia da fonti rinnovabili e da fonte nucleare. Lo ha annunciato l’esecutivo di Londra, pur non precisando un prezzo specifico come tetto ai ricavi. Secondo il quotidiano “Financial Times”, esso potrebbe aggirarsi tra le 50 e le 60 sterline (tra 57 e 68 euro circa) per megawattora ma manca ancora una decisione definitiva. Il tetto provvisorio potrebbe essere approvato dalla Camera dei comuni domani, come parte del disegno di legge sui prezzi energetici. Qualora la misura fosse licenziata dal Parlamento di Londra, si prevede che essa entri in vigore in Inghilterra e Galles dall’inizio del 2023, mentre il governo sta discutendo con Edimburgo la sua possibile estensione alla Scozia. Al momento nel Regno Unito i pressi dell’elettricità all’ingrosso sono determinati dalla produzione da gas. L’innalzamento sensibile dei prezzi negli ultimi mesi ha determinato che le società produttrici da fonti rinnovabili e da quella nucleare realizzassero notevoli profitti. Il settore teme che un intervento come quello proposto possa scoraggiare gli investitori. (Rel)