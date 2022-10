Energia: Mazzetti (FI), bene decreto energy release, sostenere tessuto produttivo in via prioritaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni misura contro i rincari e la speculazione merita il nostro ampio sostegno. Condivido, perciò, questo primo ma tangibile intervento, voluto dal governo anche su nostro impulso, per disaccoppiare il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas, con l'obiettivo di tutelare, in via prioritaria, il tessuto produttivo e industriale che sostiene tutto il Paese". Lo afferma la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti, sul decreto energy release. "E' stato chiesto più volte nei mesi scorsi dalle industrie energivore e dalle associazioni di categoria; grazie anche all'impegno e alle sollecitazioni di Forza Italia è stato recepito. Il decreto permette la vendita diretta di energia elettrica, prodotta da fonti rinnovabili e ritirata dal GSE, alle imprese interrompibili come quelle energivore, stimate in almeno tremila. Entro dieci giorni dalla data pubblicazione del decreto sul sito, il GSE individua i volumi di energia elettrica nella sua disponibilità che saranno assegnati con contratti di durata pluriennale e a prezzo calmierato, sulla base di un meccanismo di ripartizione pro-quota, tenendo conto anche delle esigenze degli energivori delle isole". "Ci sono distretti produttivi – è il caso di quello delle cartiere lucchesi come ho potuto constatare stamani a Lucca all'inaugurazione della Mostra Internazionale dell'Industria Cartaria - che non possono andare avanti con gli attuali prezzi". Per Mazzetti, "favorire accordi per energia elettrica a circa la metà (210 euro a megawattora) rispetto all'attuale prezzo di mercato (oltre i 400 euro) è un intervento corretto, in attesa di un intervento unitario e organico da parte dell'Europa". (Rin)