Nepal: presidente Bhandari dimessa dall’ospedale

- La presidente della Repubblica del Nepal, Bidya Devi Bhandari, è stata dimessa dall’ospedale ieri dopo un breve ricovero per Covid-19. Bhandari è stata ricoverata nel policlinico universitario Tribhuvan di Katmandu l’8 ottobre per febbre alta e dolori muscolari; sono state escluse la dengue e altre patologie. Le sue condizioni si sono normalizzate e hanno consentito le dimissioni, ha riferito il consulente per i media dell’ufficio presidenziale, Tika Dhakal.(Inn)