Colombia-Italia: Bogotá, Stabat Mater chiude Festival di musica sacra

Si è conclusa domenica 9 ottobre l'undicesima edizione del Festival Internacional de Musica Sacra de Bogotá, la più importante rassegna di musica sacra del paese sudamericano. L'Ambasciata d'Italia in Colombia e l'Istituto Italiano di Cultura di Bogotá, riferisce una nota della Farnesina, hanno partecipato alla manifestazione offrendo al pubblico del Festival due concerti dell'ensemble La Terza Prattica del Maestro Massimiliano Toni. Sabato 8 settembre alle ore 15, presso la Iglesia de Las Aguas, La Terza Prattica si è esibita nel concerto Audivi cantum sacrum, un pellegrinaggio musicale attraverso il repertorio italiano del XVI secolo, con brani, tra gli altri, di Monteverdi, Cavalli e Isabella Leonarda. L'ensemble ha voluto riproporre, finalmente dal vivo, una selezione delle composizioni registrate per i videoconcerti realizzati per le edizioni 2020 e 2021 del Festival, quando a causa dell'emergenza pandemica non aveva potuto partecipare presenzialmente alla manifestazione.