- Domenica 9 alle ore 15 si è tenuto il concerto conclusivo della rassegna presso la Capilla del Sagrario, per il quale La Terza Prattica ha eseguito lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi e un concerto di Francesco Durante. Entrambe le esibizioni hanno registrato il tutto esaurito e sono state trasmesse in diretta sul canale televisivo pubblico colombiano Canal Capital. (Com)