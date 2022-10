Roma: Sgandurra (Acos), voto insufficiente su rifiuti perché Ama non funziona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- L'insufficienza assegnata dai romani al servizio di igiene urbana è determinata dal "mancato controllo sulla controllata, quindi su Ama. Le aziende vanno misurate per quello che sono, vanno misurate per i risultati ma vanno anche ascoltate". Lo ha detto il presidente dell'Agenzia capitolina per la qualità dei servizi pubblici (Acos), Carlo Sgandurra, interpellato in occasione della presentazione del report sul primo anno di governo del sindaco Roberto Gualtieri. "Ama, la prima cosa che deve fare, è conoscere le criticità della propria attività, ad esempio i cassonetti sovraccolmi nelle periferie, le lamentele degli operatori di spesso aggrediti e riferite anche attraverso i social. Se l'azienda arriva sempre a questi risultati c'è qualcosa che non funziona. I consiglieri di amministrazione sono responsabili di questa situazione, vanno messi in campo provvedimenti per ciascuna criticità. Lo stesso vale per Atac e per tutte le controllate dal Campidoglio", ha concluso. (Rer)