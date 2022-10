Germania: Ramelow (La Sinistra), nuovo movimento fascista si forma nell'est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un “nuovo movimento fascista” si sta formando nell'est della Germania. È quanto affermato dal primo ministro della Turingia, Bodo Ramelow. In questo modo, l'esponente del partito post-comunista La Sinistra ha commentato le manifestazioni che ogni lunedì si tengono nei Laender orientali contro la politica del governo federale in materia di energia. Diversi cortei sono organizzati o sostenuti dall'estrema destra. Ora, in un'intervista che ha rilasciato al settimanale “Die Zeit”, Ramelow avverte che in Germania dell'est va formandosi “un nuovo movimento fascista pubblicamente visibile” e la situazione è molto pericolosa. In particolare, ha aggiunto il capo del governo di Erfurt, “sta emergendo una nuova Pegida”. Il riferimento è al movimento Patrioti europei contro l'islamizzazione dell'Occidente (Pegida), organizzazione dell'estrema destra ultranazionalista, xenofoba e razzista. Dal 2021, l'organizzazione è sotto osservazione dell'intelligence della Sassonia per “comprovata attività estremista”. A sfruttare le paure della popolazione provocate dalla crisi dell'energia e dall'aumento dell'inflazione concorrono i partiti della destra radicale come Sassoni liberi e Turingi liberi in alleanza con Alternativa per la Germania (AfD). Partito nazionalconservatore all'opposizione al Bundestag, AfD è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. (segue) (Geb)