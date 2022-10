Germania: Ramelow (La Sinistra), nuovo movimento fascista si forma nell'est (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A una manifestazione contro a politica energetica del governo federale, tenuta a Gera in Turingia, è intervenuto Bjoern Hoecke, presidente di AfD nel Land. Noto come estremista di destra al Bfv, Hoecke ha tenuto un comizio in cui ha impiegato uno slogan del nazionalsocialismo, “Siamo i primi del domani”. Per Ramelow, a dimostrazioni come quella di Gera si riunisce l'interno spettro della destra, “fino all'ambiente estremista più profondo”. Intanto, durante una “manfiestazione del lunedì” a Lipsia, estremisti di destra hanno aggredito e insultato dei profughi dall'Ucraina, nonché i partecipanti a un controcorteo organizzato per dimostrare solidarietà al Paese invaso dalla Russia. (Geb)