Medio Oriente: Algeria ospita dialogo tra gruppi palestinesi, focus su riconciliazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria sta ospitando, da ieri, 11 ottobre, i rappresentanti di 14 gruppi palestinesi, giunti nel Paese nordafricano per discutere di una “visione”, proposta da Algeri, volta a porre fine alle divisioni interne alle fazioni e dell’organizzazione di una “casa palestinese”. Lo riferisce l’emittente “Al Jazeera”, secondo cui per oggi è prevista una seconda e ultima sessione di dialogo. Mustafa Barghouti, segretario generale dell’Iniziativa nazionale palestinese, partito politico socialdemocratico, ha riferito che, nel corso del primo round di colloqui, i gruppi palestinesi si sono detti concordi su una serie di punti del documento di riconciliazione algerino, tra cui un programma di “lotta nazionale” volto a porre fine alla “occupazione israeliana”. Maher Mezher, membro del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, ha definito l’atmosfera che ha caratterizzato il primo incontro “positiva”, mentre Bassam al Salihi, del Partito popolare palestinese, ha dichiarato che tutte le forze si sono rese conto dell'importanza di giungere a un accordo sulla visione algerina per porre fine alle divergenze. “Crediamo che le cose stiano andando nel verso giusto”, ha affermato Al Salih poco prima del secondo round di colloqui. (segue) (Res)