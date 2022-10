Medio Oriente: Algeria ospita dialogo tra gruppi palestinesi, focus su riconciliazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dialogo nazionale palestinese in Algeria costituisce un'opportunità per consolidare i ranghi nazionali, proteggere il fronte interno e l'unità di parole e azioni sotto il quadro dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina, unico rappresentante legittimo del nostro popolo”, ha affermato Hussein al Sheikh, segretario del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp). Agli incontri hanno preso parte anche rappresentanti di Fatah, Hamas e dell’organizzazione della Jihad islamica palestinese. Il 6 dicembre 2021, il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha annunciato l'intenzione del suo Paese di ospitare una conferenza tra fazioni palestinesi. Nei mesi a seguire, l’Algeria ha ospitato sessioni di dialogo con delegati dei gruppi palestinesi, con l’obiettivo di raggiungere consenso sul ripristino dell’unità nazionale. I palestinesi hanno sperimentato un’acuta divisione interna da quando Hamas ha preso il controllo della Striscia di Gaza a metà del 2007, mentre diversi accordi e intese mediati dall’Egitto non sono riusciti a porre fine alle divergenze. Nei giorni scorsi, Fatah ha riferito che l'essenza della visione presentata in Algeria è incentrata sulla "formazione di un governo di unità nazionale" per "porre fine alla divisione ed estendere la sovranità palestinese sui propri territori". Hamas, invece ha fatto sapere che la sua visione si basa sulla riforma del sistema politico palestinese a partire dall'Olp e su elezioni l'istituzione di organi legittimi. (Res)