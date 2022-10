Veneto: Carraro (Confindustria), imprenditori in difficoltà, servono più aiuti dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le imprese del territorio veneto "è un momento difficile e particolarmente complicato da descrivere. Fino al primo semestre le cose sono andate molto bene ma oggi, per molti colleghi, il problema è reperire manodopera, oltre al terrore dei costi energetici che già a partire dalle aziende più piccole si sta facendo sentire". Lo ha dichiarato Enrico Carraro, presidente Confindustria Veneto intervistato su Rai Radio 1. C'è il tempo per agire, "in questo periodo già molti imprenditori si sono fatti carico di assorbire questi costi extra nei loro bilanci, indebitando le aziende e compromettendo parte degli sviluppi e degli investimenti per i prossimi anni. Alcuni ad esempio hanno cercato di cambiare orari produttivi in base a quando l'energia è più a buon mercato, ma questo non basta perché non si è fermato il trend" ha poi aggiunto. Qualcosa è stato fatto, "60 miliardi sono stati già messi sul piatto ma servirà seguire l'esempio della Germania che ha messo 200 miliardi. Ci sono margini di manovra, ma evitando l'indebitamento dal momento che in questo periodo particolare è difficile da pianificare il ritorno. Starà al governo capire come fare", ha concluso Carraro. (Rev)