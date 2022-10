Piemonte: la Regione prima in Italia a sbarcare nel metaverso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte è la prima in Italia a sbarcare nel metaverso. La decisione è stata annunciata durante il primo festival del Metaverso che si è svolto ieri a Torino. "E' una decisione che abbiamo maturato, insieme al Csi, partendo dall’assunto che una Pubblica Amministrazione debba integrarsi con l’innovazione, non solo stare 'ai tempi' ma, se possibile, precorrerli e costruire qualcosa nella realtà virtuale - ha spiegato l'assessore regionale all'Innovazione Matteo Marnati -, e il mondo del metaverso ha avuto una forte accelerazione negli ultimi tempi soprattutto fra i giovani, anche per fornire servizi ai cittadini e alle imprese. Abbiamo deciso di partire dal 'tema sociale', perché è nostro compito occuparci delle fragilità. (segue) (Rpi)