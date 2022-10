Piemonte: la Regione prima in Italia a sbarcare nel metaverso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da questa considerazione ad agosto, abbiamo iniziato a costruire il 'nostro' metaverso, che riproduce la nostra nuova sede, il nuovo grattacielo in cui stiamo per trasferirci, e, come primo progetto, ci occuperemo di cyberbullismo, fenomeno che oggi colpisce molti ragazzi, in collaborazione con Csi e Ordine degli Psicologi del Piemonte. Vogliamo sperimentare la nuova frontiera della psicologia, qualcosa che diventerà, ne siamo certi, una grandissima opportunità nei prossimi anni. In parallelo svilupperemo anche servizi per i cittadini e le imprese, il tutto con la garanzia della massima sicurezza. Entro fine novembre ci sarà un open day al Cte del Csi per entrare finalmente con i visori all'interno del nostro nuovo metaverso e provarlo di persona", ha concluso Marnati. (Rpi)