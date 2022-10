Romania: primo caso Procura europea, imprenditore rinviato a giudizio per frode di 3 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La Procura europea (Eppo) ha annunciato il rinvio a giudizio di un imprenditore romeno e della società da lui rappresentata per frode con fondi europei per un valore di tre milioni di euro. Lo riferisce il portale di informazione "G4Media". I fondi erano destinati ad un centro di ricerca e sviluppo nel campo del recupero medico e della ricostruzione biologica. L'indagine è condotta dall'ufficio di Bucarest dell'Eppo. "Esiste il sospetto che, oltre alla frode che lederebbe gli interessi finanziari dell'Unione europea, la società che ha ottenuto illegalmente il progetto e il suo rappresentante avrebbero riciclato il denaro dopo aver ottenuto i fondi. L'imprenditore romeno ha agito in complicità con il rappresentante di una società Spagnola", ha precisato la Procura europea. (Rob)