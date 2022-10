Cultura: secondo appuntamento al Nuovo Teatro Sanità di Napoli con "Sound sbagliato", regia di Carlo Geltrude - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da venerdì 14 ottobre ore 21.00, secondo appuntamento di stagione al Nuovo Teatro Sanità di Napoli con "Sound sbagliato", spettacolo nato da un'idea di Alessandro Palladino e scritto con Ciro Burzo, per la regia di Carlo Geltrude. Vincenzo Antonucci, Ciro Burzo, Mariano Coletti, Carlo Geltrude e Salvatore Nicolella daranno vita alla storia di quattro ragazzi non ancora maggiorenni, nati in una provincia dimenticata, al racconto della quotidianità di questi minorenni, e di come la loro vita viene mangiata e sprecata. Replica sabato 15 ottobre ore 21.00 e domenica 16 ottobre ore 18.00. Costo del biglietto 12 euro, ridotto a 10 euro (riservato ad under 25 e over 65). Info e prenotazioni al 3396666426 oppure all'indirizzo e-mail info@nuovoteatrosanita.it In scena, la storia di quattro giovani di una qualsiasi periferia del mondo: l'ozio e il non sapere cosa fare li porterà a compiere una rapina, con l'aiuto della droga "per volare". Sound sbagliato è il racconto di strade perse, che non saranno recuperate. La realtà è la fonte d'ispirazione e le rime verranno usate per parlare di sogni, delusione e aspirazioni. Il dialetto sarà usato in ogni momento della narrazione scenica, con Le quattro stagioni di Vivaldi in sottofondo. Ogni attore diventerà uno strumento per catapultare il pubblico nella costruzione immaginaria di questo nuovo mondo: i vestiti colorati e le anime nere. Il classico che si fonde al contemporaneo; in scena personaggi finti ma storie vere. (Ren)