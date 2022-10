Roma: sequestrato e ridotto in fin di vita per debito affitto, 5 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sequestrato e ridotto in fin di vita da un gruppo di 5 persone per un debito di affitto pari a 2.000 euro. Una vera e propria spedizione punitiva quella avvenuta domenica 2 ottobre, a Castel Gandolfo, vicino Roma. La vittima, un 38enne del luogo e affittuario di uno dei 5, è stato prima aggredito all'interno dell'abitazione e poi caricato su un'autovettura in direzione di una villetta isolata nel comune dei Castelli romani, dove ad attenderli c'erano gli due malviventi. Il branco dopo aver rapinato il 38enne del telefono cellulare e del portafoglio contenente 400 euro in contanti, lo hanno sottoposto a ripetute violenze: calci, pugni e colpi con un bastone metallico, procurandogli una profonda ferita ad una gamba con un machete. La vittima, esamine, è stata anche costretta a dormire per terra, sorvegliata a turno, per poi chiedere l'indomani mattina, ad un conoscente del 38enne, la somma di 5.000 euro, da consegnare al proprietario di casa ed ai suoi complici, pena la recisione di un orecchio e delle dita delle mani e ulteriori violenze.