Roma: sequestrato e ridotto in fin di vita per debito affitto, 5 arresti (2)

- La vittima, però, lunedì mattina, con la scusa di dover andare in bagno, dopo aver aperto il rubinetto dell’acqua per confondere il rumore dell’apertura della finestra, è riuscita a scappare per le campagne circostanti e a chiedere aiuto alla portineria di un comprensorio nella frazione “Laghetto”. Immediato l'arrivo dei militari della locale Compagnia e del personale medico del 118 che ha soccorso la vittima in stato di shock, con volto gravemente tumefatto e con ferite diffuse per tutto il corpo. Trasportato in ospedale è stato ricoverato in prognosi riservata, per traumi multipli del massiccio facciale, una lesione della gamba sinistra, la perforatura di un timpano, rottura del setto nasale e lesioni interne polmonari. I carabinieri, dopo aver ascoltato la vittima, e dopo accurate indagini hanno individuato l’abitazione teatro delle violenze, rinvenendo e repertando il machete ancora sporco di sangue, vari fazzoletti di carta utilizzati dalla vittima per asciugarsi le ferite, mozziconi di sigaretta con tracce ematiche nonché un’asta per tende spezzata in più punti. (segue) (Rer)