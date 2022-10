Roma: sequestrato e ridotto in fin di vita per debito affitto, 5 arresti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo, i carabinieri hanno rinvenuto l’auto usata per trasportare il 38enne alla villetta. A seguito di incessanti ricerche, durate tutta la giornata, i carabinieri di Castel Gandolfo sono riusciti ad identificare il branco, e a scoprire che alcuni di loro avevano trovato rifugio in un appartamento, privo di campanello e di assegnatario, all’interno del complesso residenziale Serpentone a Corviale. I 5, di età compresa tra i 35 e i 66 anni, già con precedenti, sono stati accusati di sequestro di persona, tentata estorsione, rapina aggravata, lesioni personali aggravate ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Sono stati sottoposti a fermo e associati in varie Case Circondariali del territorio nazionale. La Procura della Repubblica di Velletri ha richiesto ed ottenuto la convalida del fermo dal Gip dell’omonimo Tribunale che nei confronti dei 5 indagati ha disposto la misura cautelare in carcere. (Rer)