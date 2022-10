Infrastrutture: Terna, avviato procedimento autorizzativo tratta ovest del Tyrrhenian Link

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Transizione Ecologica ha avviato formalmente il procedimento autorizzativo del “Tyrrhenian Link – Ramo Ovest”, la tratta di circa 480 chilometri che collegherà Sicilia e Sardegna dell’elettrodotto sottomarino da 3,7 miliardi di euro di Terna. A pochi giorni dall’ottenimento del decreto definitivo da parte del Mite per la tratta Est (quella che collega Sicilia e Campania), l’avvio del procedimento autorizzativo della tratta Ovest segna un decisivo avanzamento verso l’apertura dei cantieri di una delle principali opere infrastrutturali del Paese, fondamentale per lo sviluppo e la sicurezza del sistema elettrico nazionale, fa sapere Terna in una nota. L’infrastruttura che collegherà la Sicilia alla Sardegna segnerà un importante traguardo nella posa dei collegamenti sottomarini di potenza; infatti, per la prima volta al mondo, verranno superati i 2000 metri di profondità, con punte fino ai 2150 metri sotto il livello del mare. Lo scorso aprile Terna ha inviato al Mite la richiesta di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’opera, in seguito alla chiusura della fase di consultazione pubblica durante la quale l’azienda ha dialogato con i cittadini e tutte le Amministrazioni sarde e siciliane coinvolte. (segue) (Com)