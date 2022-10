Difesa: fonti Ankara, Senato Usa ritira emendamenti che limitano vendita F-16 ad Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due emendamenti introdotti dai senatori del Partito democratico Bob Menendez e Chris van Hollen che limitano la vendita di caccia F-16 prodotti dagli Stati Uniti alla Turchia sarebbero stati ritirati dalla versione in discussione al Senato del disegno di legge annuale sulla spesa per la difesa statunitense. Lo riferisce il quotidiano turco “Daily Sabah”. Ieri il Senato ha ufficialmente avviato il dibattito sul National Defense Authorization Act (Ndaa) del 2023, che prevede stanziamenti fino a 817 miliardi di dollari per il Pentagono. Il Senato è fuori sessione fino a dopo le elezioni di medio termine dell'8 novembre. La Ndaa 2023 dovrà essere approvata al Senato e alla Camera dei rappresentanti prima di poter essere inviata alla Casa Bianca affinché il presidente Joe Biden firmi la legge. (segue) (Res)