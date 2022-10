Difesa: fonti Ankara, Senato Usa ritira emendamenti che limitano vendita F-16 ad Ankara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo emendamento presentato dai due senatori del Partito democratico richiedeva al presidente degli Stati Uniti di certificare che tale trasferimento fosse “nell'interesse nazionale degli Stati Uniti", richiedendo "passi concreti presi per garantire” che i caccia F-16 non fossero impiegati da Ankara “per ripetuti sorvoli territoriali non autorizzati della Grecia". Il secondo emendamento prevedeva condizioni aggiuntive per la Turchia per l'acquisto o la modernizzazione dei suoi caccia F-16, anche in relazione agli sforzi di Ankara per indebolire le Forze democratiche siriane (Fds), le forze curdo-arabe alleate della Coalizione globale contro lo Stato islamico, richiedendo la sua ratifica dell'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato. (Res)