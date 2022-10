Quirinale: Mattarella, da Don Luigi Di Liegro opere concrete per bisognosi ed emarginati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A 25 anni dalla morte - ha poi ricordato il capo dello Stato - la sua instancabile opera di costruttore della solidarietà, di testimone tenace e coerente di quei valori umani che sono fondamenta di vita per la comunità rimane una ricchezza inestimabile per Roma e l'Italia. Don Di Liegro ha offerto e chiesto a tutti condivisione Ha indicato la dignità e i diritti dei più poveri come orizzonte necessario di un’autentica crescita sociale. Ha promosso l’incontro tra gli operatori della solidarietà affinché la loro rete e i loro valori fossero ben visibili alle istituzioni, alla politica, alla società", ha concluso Mattarella. (Rin)