Corea del Sud: Seul non ottiene la rielezione al Consiglio Onu per i diritti umani

- La Corea del Sud non ha ottenuto la rielezione a Paese membro del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per il periodo 2023-2025. La candidatura di Seul è stata battuta da quelle di altri paesi, tra i quali Bangladesh e Maldive, al voto tenuto ieri dall'Assemblea generale Onu. La Corea del Sud ha ottenuto in tutto 123 voti, che l'hanno relegata al quinto posto tra i sette Paesi asiatici candidati. Il Bangladesh si è aggiudicato il maggior numero di voti tra i Paesi dell'Asia-Pacifico: 160 in tutto. A seguire le Maldive con 154 voti, il Vietnam (145) e il Kirghizistan, che ha ottenuto 126 voti. All'elezione di quest'anno si sono candidati 17 Paesi, che si contendevano 14 seggi distribuiti tra cinque gruppi regionali; Africa, Asia e Pacifico, America Latina e Stati caraibici, Europa Occidentale ed Europa Centrale e Orientale. (Git)