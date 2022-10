Torino: presidio delle scuole contro la guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerose scuole Torinesi hanno organizzato per il prossimo sabato 15 ottobre un presidio di fronte al Comune di Torino per chiedere un immediato cessate il fuoco nel conflitto Ucraino e l'avvio dei negoziati di pace. Attualmente le adesioni sono quasi a quota 500 firme. Gli operatori della scuola nell'appello diffuso attraverso un sito web, richiamano l'articolo 11 della Costituzione Italiana: "Con orrore e raccapriccio, noi che insegniamo nelle scuole i valori della Costituzione e del ripudio della guerra, così netto e fermo nell’articolo 11 della nostra Carta, assistiamo all’azione scomposta degli agitatori di odio e violenza cui si contrappone lo sgomento degli operatori di pace. Soltanto la nostra presa di coscienza, il riconoscerci in pericolo, la scelta per la pace, l’azione comune e diretta di tutti coloro che con forza ripudiano la guerra, soltanto questo ci potrà salvare. Dobbiamo quindi divenire forti e uniti/e per dare una speranza concreta alla pace". (Rpi)