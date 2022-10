Agricoltura: assessora Lazio, dal 2016 quasi 95 milioni di euro per benessere animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina di un nostro funzionario regionale, il dottor Guido Bronchini, che lavorerà come sempre con spirito di collaborazione da parte del Lazio per tutte le Regioni, nel Comitato tecnico scientifico del benessere animale (Ctsba) della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per il settore agricoltura "ci inorgoglisce e conferma il lavoro svolto sinora dalla Regione Lazio sul tema del benessere animale". Lo dichiara in una nota l'Assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati. "In particolare, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio, la misura 14, a esso dedicata, ha portato dal 2016 investimenti sul territorio per un totale di 94.797.000 euro strategici per le nostre imprese e l'economia rurale del Lazio, soprattutto durante e dopo gli anni della pandemia. Grazie all’impegno profuso dalle strutture amministrative e a livello finanziario, abbiamo potuto raggiungere risultati eccellenti, arrivando a pagare il 98-99 per cento dell’importo richiesto andando così a incrementare il benessere psicofisico degli animali attraverso specifici interventi zootecnici". (Com)