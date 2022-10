Trasporti: Grandi, investimenti del Pnrr su tpl non sono sufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che sulla mobilità pubblica ci sia da fare moltissimo. Appena si inizia a forzare su politiche di scoraggiamento all'utilizzo dell'auto privata c'è un freno perché il trasporto pubblico ancora non riesce a completare la mancanza di auto". Lo ha affermato questa mattina l'assessore comunale all'ambiente e verde, Elena Grandi, durante il suo intervento alla conferenza di apertura della "Next Mobility Exhibition", in corso a Rho FieraMilano. "C'è bisogno di una fortissima richiesta a livello di enti locali verso il governo per il sostegno al trasporto pubblico locale perché siamo messi male. Anche gli investimenti del Pnrr non sono stati insufficienti", ha concluso Grandi. (Rem)