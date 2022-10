Governo: Gelmini, totoministri non mi appassiona, caro energia è vera emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono poco appassionata al totoministri. Come Azione-Italia Viva non abbiamo pregiudizi, faremo un'opposizione seria e rigorosa nel merito, sui contenuti. Faccio parte del governo uscente quindi, anche per una questione di stile, mi sembra sbagliato esprimere giudizi. Aspettiamo i fatti". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e parlamentare di Azione, a Tg1 Mattina. "La vera emergenza è il caro energia e il costo delle bollette di luce e gas - ha ricordato -. Carlo Calenda ha presentato la nostra proposta, ovvero un tetto nazionale al costo delle bollette, abbiamo individuato le coperture e pensiamo che sia urgente che venga presa in considerazione perché sono troppe le aziende che rischiano di chiudere. Purtroppo - ha concluso Gelmini - l'Europa è in ritardo nella definizione di un tetto al prezzo del gas, al momento dobbiamo fare da soli. Bisogna fare presto”.(Rin)