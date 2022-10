Sanità: al Gemelli di Roma incontro su novità nella cura della diffusa malattia cardiovascolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mondo 1 persona su 4 muore per una causa correlata alla trombosi. Il tromboembolismo venoso (Tev) è la terza causa più comune di malattia cardiovascolare, dopo la sindrome coronarica acuta e l'ictus, ed è una delle principali cause di morte e disabilità a livello mondiale. Ogni anno si verificano 10 milioni di casi di Tev in tutto il mondo. In Europa oltre mezzo milione di decessi ogni anno sono correlati al Tev, cioè quasi 1.500 decessi al giorno. Questo numero impressionante è maggiore della somma delle morti dovute complessivamente ad Aids, cancro della mammella e della prostata e incidenti automobilistici. Di trombosi e delle più recenti innovazioni in tema di prevenzione, diagnosi e terapia si discuterà domani, giovedì 13 ottobre, ore 14.15, al primo Gemelli Thrombosis Day (Gtd). Un webinar aperto a tutti in cui specialisti di medicina interna, angiologia, ematologia, radiologia e malattie emorragiche e trombotiche della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica si confronteranno sugli avanzamenti diagnostici e terapeutici per il trattamento della trombosi. Presiedono i lavori il professor Valerio De Stefano, Direttore dell'Uoc Servizio e Dh di Ematologia del Policlinico Gemelli, Ordinario di Malattie del Sangue all'Università Cattolica, e il professor Roberto Pola, Uoc Medicina Interna Geriatrica del Gemelli, Associato di Medicina Interna all'Università Cattolica. (segue) (Com)