Sanità: al Gemelli di Roma incontro su novità nella cura della diffusa malattia cardiovascolare (2)

- Il seminario scientifico si svolge in occasione della Giornata Mondiale della Trombosi (World Thrombosis Day), che si celebra ogni anno il 13 ottobre, data che coincide con il giorno del compleanno di Rudolf Virchow (1821-1902), pioniere nella patofisiologia della trombosi.Numerosi sono i progressi scientifici fatti dalla medicina in questo campo e molteplici gli studi in corso. "Il Policlinico Gemelli prenderà parte a uno studio randomizzato multicentrico internazionale denominato Hydra Study per migliorare l'algoritmo diagnostico dell'embolia polmonare nei pazienti con cancro – spiega il professor Roberto Pola -. Altri due studi randomizzati multicentrici internazionali a cui il Policlinico Gemelli parteciperà sono l'Aster e il Magnolia Study, in cui si testerà l'efficacia e la sicurezza di un nuovo farmaco anticoagulante (inibitore del Fattore XI della coagulazione) in persone affette da tumore che hanno una trombosi o un'embolia polmonare". Ciò rientra nell'ambito delle importanti novità che sono emerse negli ultimi anni per la terapia della trombosi. "Oggi – continua Pola - abbiamo infatti a disposizione numerosi nuovi farmaci anticoagulanti che, a differenza dell'eparina, possono essere assunti per via orale, anche in persone affette da malattie oncologiche, e che appaiono più sicuri e più efficaci delle terapie utilizzate in passato, come ad esempio i vecchi anticoagulanti orali. In particolare, questi nuovi anticoagulanti hanno un rischio inferiore di emorragie, specialmente quelle gravi che si verificano a livello cerebrale, con ovvi importantissimi vantaggi per i pazienti". (segue) (Com)