Sanità: al Gemelli di Roma incontro su novità nella cura della diffusa malattia cardiovascolare (3)

- Durante il primo Gemelli Thrombosis Day si parlerà anche delle più aggiornate metodologie attualmente disponibili per la diagnosi di trombosi venosa profonda e l'embolia polmonare e di come esse vengono somministrate all'interno dei reparti del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs. Attenzione sarà dedicata anche alle trombosi in sedi atipiche, come le trombosi delle vene cerebrali o delle vene addominali, che sono balzate all'onore della cronaca durante l'epidemia da Covid-19, e la relativa campagna vaccinale. Infine, saranno presentate e discusse le nuove linee guida nazionali e internazionali sulle quali basare la migliore terapia anticoagulante possibile per i pazienti affetti da trombosi, anche in coloro che per patologie concomitanti sono a maggior rischio emorragico. A seguire l'elenco degli specialisti di Policlinico Gemelli e Università Cattolica che interverranno al webinar: Paolo Tondi, Direttore del Servizio di Angiologia, Erica De Candia, Uosd Malattie Emorragiche e Trombotiche, Elena Rossi, Uoc Servizio e Dh di Ematologia, Luigi Natale, Direttore Uoc Radiodiagnostica addominale, Angelo Santoliquido, Direttore Uosd Angiologia e diagnostica vascolare non invasiva, Alessandro Cina, Uoc Radiologia d'Urgenza, Andrea Lupascu, Uoc Medicina Interna Geriatrica, e Stefano Lancellotti, Uosd Servizio Malattie Emorragiche e Trombotiche. Concluderanno i lavori Roberto Pola, Valerio De Stefano e Angelo Porfidia, Uoc di Medicina generale del Policlinico Gemelli. (Com)