Viabilità: Provincia di Monza e Brianza, via a lavori di risanamento di due cavalcavia della “Milano-Meda” a Varedo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Avviati in questi giorni importanti lavori di risanamento di due con ti posti a scavalco della SP ex SS n. 35 "Milano-Meda", nel tratto compreso tra gli svincoli di Bovisio Masciago e Varedo, rispettivamente il ponte P2 (cavalcavia di viale Brianza) e il ponte ciclopedonale P5 (cavalcavia di via Monte Tre Croci), ambedue nel Comune di Varedo. La cantierizzazione complessiva del cavalcavia di viale Brianza comporta, lungo il tratto comunale di viale Brianza posto sopra al cavalcavia, l'istituzione di sensi unici alternati regolati da semafori, in modo da consentire l'esecuzione delle attività di risanamento previste, evitando di fatto chiusure in orario diurno della Milano-Meda. Tutte le lavorazioni di ripristino delle superfici poste sotto al ponte saranno quindi svolte in orario notturno (dalle ore 21 della sera alle ore 6 del mattino seguente), prevedendo chiusure totali al traffico dei tratti di carreggiata ascendente (verso valle/Como) e discendente (verso monte/Milano) della SP ex SS35, compresi tra gli svincoli n. 7 Varedo e n. 8 Bovisio Masciago, con uscita obbligatoria allo svincolo interdetto e istradamento veicoli su itinerari alternativi di deviazione lungo viabilità comunali. Per quanto riguarda il cavalcavia di via Monte Tre Croci, si tratta di un ponte ciclopedonale interdetto al passaggio dal 2019 a causa di criticità sulle condizioni di pavimentazione e barriere. Dopo i previsti lavori di recupero verrà riaperto a pedoni e ciclisti, riattivando in questo modo un ulteriore itinerario di ricucitura tra le aree verdi del Parco GruBria. La cantierizzazione prevista sarà la medesima del ponte P2. La chiusura è prevista dalla notte del 13-14 ottobre (ore 21-6) e il termine dei lavori appena iniziati è previsto nella primavera del 2023. (Com)